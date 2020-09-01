Будівництво доріг "по-одеськи": багатомільйонний тендер "із кримінальним присмаком" вивчить Держаудитслужба

Будівництво доріг "по-одеськи": багатомільйонний тендер "із кримінальним присмаком" вивчить Держаудитслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державна аудиторська служба готова вивчити тендер щодо закупівлі послуг ремонту дорожнього полотна на загальну суму близько 6,5 млн грн, у якому виграла компанія-фігурант кримінального провадження. Про це УНН розповів директор департаменту фінансового контролю у сфері закупівель Держаудитслужби Сергій Чернега.
"Ми готові взяти це на особистий контроль", - сказав він.
Додамо, що моніторинг сумнівного тендеру мав провести Південний офіс Держаудитслужби. Втім, регіональні чиновники зволікають із розслідуванням. Цю проблему Чернега також пообіцяв вирішити. Додамо, що інформаційний запит до Державної аудиторської служби, як про те просив Чернега, УНН вже скерував.
Зазначимо, що мова, зокрема, про два тендери (на суму 6,5 млн грн), які провела Кілійська міська рада у липні цього року.
Перемогу у них віддали ДП "Лідер", попри те, що компанія фігурує у кримінальному провадженні про привласнення коштів на реконструкції доріг в Одесі. Службові особи ДП "Лідер", як йдеться у рішенні Київського райсуду, звинувачуються у тому, що за змовою з чиновниками одеської мерії - завищували вартість ремонтних робіт, які так і не доробили у місті Одеса.
Крім того, за даними ГС "Верховенство права", компанія, попри вимоги тендерної документації, не надала документального підтвердження своїх прав власності або користування регенератором для гарячої регенерації асфальто-гранулятової крихти. Також ДП "Лідер" не надало довідки з банку про відсутність у нього заборгованості по позиках, вказувала громадська спілка.
На цю скандальну ситуацію вже звернули увагу народні депутати. Кажуть, що хочуть викликати губернатора Одещини "на килим" до ВР, аби Максим Куций навів і свої аргументи з цього приводу.