Строительство дорог "по-одесски": многомиллионный тендер "с криминальным привкусом" изучит Госаудитслужба

"Мы готовы взять это на личный контроль", - сказал он.

Добавим, что мониторинг сомнительного тендера должен был провести Южный офис Госаудитслужбы. Впрочем, региональные чиновники не спешат с расследованием. Эту проблему Чернега также пообещал решить. Добавим, что информационный запрос в Государственную аудиторскую службу, как о том просил Чернега, УНН уже направил.

Отметим, что речь идет о двух тендерах (на сумму 6,5 млн грн), которые провел Килийский городской совет в июле этого года.

Победу в них отдали ГП "Лидер", несмотря на то, что компания фигурирует в уголовном производстве о присвоении средств на реконструкцию дорог в Одессе. Должностные лица ГП "Лидер", как говорится в решении Киевского райсуда, обвиняются в том, что по сговору с чиновниками одесской мэрии - завышали стоимость ремонтных работ, которые так и не доделали в городе Одесса.

Кроме того, по данным ГС "Верховенство права", компания, несмотря на требования тендерной документации, не предоставила документального подтверждения своих прав собственности или пользования регенератором для горячей регенерации асфальто-гранулятной крошки. Также ГП "Лидер" не предоставило справки из банка об отсутствии у него задолженности по ссудам, указывал общественный союз.

На эту скандальную ситуацию уже обратили внимание народные депутаты. Говорят, что хотят вызвать губернатора Одесской области "на ковер" в ВР, чтобы Максим Куцый привел и свои аргументы по этому поводу.