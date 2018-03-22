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Будівлю ВР підсвітили червоним кольором

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, в рамках всесвітньої акції "Хай засяє світ, вільний від туберкульозу" будівлю Верховної Ради України було "підсвічено" червоним кольором, повідомляє УНН.

На стінах парламенту з’явився заклик “Подолаємо туберкульоз разом” - на знак об’єднання зусиль державних та громадських організацій у боротьбі з туберкульозом.

Як повідомляв УНН, щороку в Україні реєструється близько 30 тисяч випадків захворювань на туберкульоз та приблизно 12 осіб помирає від цієї хвороби.

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