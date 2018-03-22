Будівлю ВР підсвітили червоним кольором

На стінах парламенту з’явився заклик “Подолаємо туберкульоз разом” - на знак об’єднання зусиль державних та громадських організацій у боротьбі з туберкульозом.

Як повідомляв УНН, щороку в Україні реєструється близько 30 тисяч випадків захворювань на туберкульоз та приблизно 12 осіб помирає від цієї хвороби.