Будівлю ВР підсвітили червоним кольором
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, в рамках всесвітньої акції "Хай засяє світ, вільний від туберкульозу" будівлю Верховної Ради України було "підсвічено" червоним кольором, повідомляє УНН.
На стінах парламенту з’явився заклик “Подолаємо туберкульоз разом” - на знак об’єднання зусиль державних та громадських організацій у боротьбі з туберкульозом.
Як повідомляв УНН, щороку в Україні реєструється близько 30 тисяч випадків захворювань на туберкульоз та приблизно 12 осіб помирає від цієї хвороби.