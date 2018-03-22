Здание ВР подсветили красным цветом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины было "подсвечено" красным цветом, сообщает УНН.
На стенах парламента появился призыв "Преодолеем туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.
Как сообщал УНН, ежегодно в Украине регистрируется около 30 тыс. случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.