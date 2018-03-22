Здание ВР подсветили красным цветом

На стенах парламента появился призыв "Преодолеем туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.

Как сообщал УНН, ежегодно в Украине регистрируется около 30 тыс. случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.