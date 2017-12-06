Будівлю, де розташоване ІА УНН, замінували, очікується евакуація (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Будівлю на вулиці Хрещатик, 6 у центрі Києва, де зокрема розташоване інформаційне агентство Українські національні новини (УНН), замінували, проводиться евакуація, передає кореспондент УНН.
За словами представника адміністрації будівлі, в офісах, яких у приміщенні декілька, - більше 100 людей. Розпочалася евакуація.
До будівлі для перевірки інформації щодо замінування приїхали вибухотехніки, кінологи з собакою, екстренні служби.