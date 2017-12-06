Здание, где находится ИА УНН, заминировали, ожидается эвакуация (дополнено)

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 57955 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 36268 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104914 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106513 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123441 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104833 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106914 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113005 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117324 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Здание, где находится ИА УНН, заминировали, ожидается эвакуация (дополнено)

Здание, где находится ИА УНН, заминировали, ожидается эвакуация (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 19374 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Здание на улице Крещатик, 6 в центре Киева, где в частности расположено информационное агентство Украинские национальные новости (УНН), заминировали, проводится эвакуация, передает корреспондент УНН.

По словам представителя администрации здания, в офисах, которых в помещении несколько - более 100 человек. Началась эвакуация.

К зданию для проверки информации о заминировании приехали взрывотехники, кинологи с собакой, экстренные службы.

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