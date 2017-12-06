Здание, где находится ИА УНН, заминировали, ожидается эвакуация (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Здание на улице Крещатик, 6 в центре Киева, где в частности расположено информационное агентство Украинские национальные новости (УНН), заминировали, проводится эвакуация, передает корреспондент УНН.
По словам представителя администрации здания, в офисах, которых в помещении несколько - более 100 человек. Началась эвакуация.
К зданию для проверки информации о заминировании приехали взрывотехники, кинологи с собакой, экстренные службы.