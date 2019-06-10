Будівлю АП обклеїли світлинами полеглих на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Мітингувальники, що в понеділок вийшли на акцію “Зупини капітуляцію!” під Адміністрацією Президента України, обклеїли будівлю фотографіями полеглих на Донбасі. Відповідні повідомлення та фото публікують користувачі Facebook, передає УНН.
Так, за інформацією учасників, під АП зібралось близько 2 тисяч осіб.
Вони повідомляють, що “акція — проти відверто проросійської політики Володимира Зеленського”.
Зі слів Олександра Карпюка, який значиться організатором, акція — мирна.
“Мета акції — введення в групу що складає дорожню карту до Мінська людей з ветеранів, що мають довіру у ветеранському оточенні, які б інформували про вимоги, що ставляться парламентерам в Мінську і обгрунтовували ті або інші рішення”, - зазначив він.
Як повідомляв УНН, раніше у Зеленського заявили, що дорожню карту Президента щодо мінських переговорів не буде опубліковано до 19 червня.