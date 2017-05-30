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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Будівельники з початку року виконали робіт на понад 20 млрд грн – статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Обсяг виконаних будівельних робіт за період січень-квітень 2017 року становить 20,2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

Будівельники з початку року виконали робіт на понад 20 млрд грн – статистика

Якщо говорити про обсяги робіт за видами будівельної діяльності, до в галузі виконано робіт зі зведення будівель на суму 11,3 млрд грн, з них житлові будівлі – 6,3 млрд грн, нежитлові – трохи більше 5 млрд.

Слід зауважити, що статистика наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.

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