Строители с начала года выполнили работ на более чем 20 млрд грн - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Объем выполненных строительных работ за период январь-апрель 2017 составляет 20,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
Если говорить об объемах работ по видам строительной деятельности, в в области выполнено работ по возведению зданий на сумму 11,3 млрд грн, из них жилые здания - 6,3 млрд грн, нежилые - чуть более 5 млрд.
Следует заметить, что статистика приведена без учета временно оккупированной территорий Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.