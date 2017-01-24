Будівельники Київщини протягом 2016 року виконали робіт на суму майже 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Головне управління статистики у Київській області оприлюднило результати роботи будівельної сфери за 2016 рік, повідомляє УНН.
“Підприємствами області у 2016р. виконано будівельних робіт на суму 3 959,6 млн грн. Індекс будівельної продукції у 2016 р., порівняно з 2015р. становив 126,7%”, - повідомили в управлінні статистики.
За даними відомства, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,4% від загального обсягу виконаних робіт.
До трійки лідерів по обсягу виконаних робіт увійшли: Києво-Святошинський район, Вишгородський район та місто Бровари.
Нагадаємо, у Броварах цього року введуть в експлуатацію першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia.