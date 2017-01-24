Строители Киевской области в течение 2016 г. выполнили работ на сумму почти 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Главное управление статистики в Киевской области обнародовало результаты работы строительной сферы за 2016 г., сообщает УНН.
"Предприятиями области в 2016 г. выполнено строительных работ на сумму 3 млрд 959,6 млн грн. Индекс строительной продукции в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 126,7%", - сообщили в управлении статистики.
По данным ведомства, новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 87,4% от общего объема выполненных работ.
В тройку лидеров по объему выполненных работ вошли: Киево-Святошинский район, Вышгородский район и город Бровары.
Напомним, в Броварах в этом году введут в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.