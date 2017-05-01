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"Будівельник" зрівняв рахунок у фінальні серії Суперліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 12639 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Відбулася друга гра між претендентами на чемпіонство у чемпіонаті України Суперлізі Парі-Матч. Столичний “Будівельник” вдруге приймав у себе на паркеті южненський “Хімік”, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

"Будівельник" зрівняв рахунок у фінальні серії Суперліги Парі-Матч

Перша половина була доволі рівною і команди пішли на велику перерву лише за трьох очок переваги господарів — 37:34. Проте в третій 10-хвилинці “Хіміку” вдалося нейтралізувати більшість атак киян, котрі набрали лише 8 очок за даний проміжок. Вирішальною стала остання чверть — “будівели” виграли її із солідним гандикапом в +12 очок. У підсумку — 71:64 на користь столичних баскетболістів.

Персональна статистика:

“Будівельник”: Анісімов 17 очок + 9 підбирань, Отверченко 16, Дугат і Стефенс по 12.

“Хімік”: Сміт 17 + 5 передач, Петров 15 +8 підбирань.

Відзначимо, що на наступні два матчі серія переїздить у Южне. Третя гра відбудеться 4-го травня.

Нагадаємо, що у першій зустрічі “хімік” вирвав перемогу у киян.

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