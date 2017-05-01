"Будивельник" сравнял счет в финальной серии Суперлиги Пари-Матч

Первая половина была довольно ровной и команды ушли на большой перерыв лишь при трех очках преимущества хозяев — 37:34. Однако в третьей 10-минутке “Химику” удалось нейтрализовать большинство атак киевлян, которые набрали лишь 8 очков за данный промежуток. Решающей стала последняя четверть — “будивелы” выиграли ее с солидным гандикапом в +12 очков. В итоге — 71:64 в пользу столичных баскетболистов.

Персональная статистика:

“Строитель”: Анисимов 17 + 9 подборов, Отверченко 16 Дугат и Стефенс по 12.

“Химик”: Смит 17 + 5 передач, Петров 15 + 8 подборов.

Отметим, что на следующие два матча серия переезжает в Южный. Третья игра состоится 4 мая.

Напомним, что в первой встрече “химик” вырвал победу у киевлян.