"Будівельник" вдруге обіграв "Хімік" у фінальній серії чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Третій матч фінальної серії чемпіонату України з баскетболу Суперліги Парі-Матч відбувся у Южному, де місцевий "Хімік" приймав столичний "Будвельник", передає УНН з посиланням на сайти клубів.
У стартовому відрізку гості з Києва захопили ініціативу – 26:15. Кардинально змінити становище на паркеті господарям вдалося тільки в третій чверті, яка завершилася з гандикапом в +12 очок на користь южненців. Проте команді Володимира Коваля вдалося віднайти в собі у заключній чверті – 67:74.
Статистика:
"Хімік": Сміт 26 + 5 підбирань + 8 втрат, Конєв 13 + 6 підбирань, Лав 9, Рябчук 8 Петров 5 + 11 підбирань;
"Будівельник": Стефенс 25 + 6 підбирань, Філдс 13, Анісімов 11, Дугат 9, Отверченко 8.
Таким чином, рахунок у серії до 3-х перемог став 2:1 на користь "Будівельника".
Додамо також, четвертий матч серії суперники проведуть 6 травня у Южному о 14:00.
Нагадаємо, 1 травня "Будівельник" зрівняв рахунок у фінальні серії Суперліги Парі-Матч.