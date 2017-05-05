"Строитель" во второй раз обыграл "Химик" в финальной серии чемпионата Украины

В стартовом отрезке гости из Киева захватили инициативу - 26:15. Кардинально изменить положение на паркете хозяевам удалось только в третьей четверти, которая завершилась с гандикапом в +12 очков в пользу южненцев. Однако команде Владимира Коваля удалось найти в себе в заключительной четверти - 67:74.

Статистика:

"Химик": Смит 26 + 5 подборов + 8 потерь, Конев 13 + 6 подборов, Лав 9, Рябчук 8 Петров 5 + 11 подборов;

"Строитель": Стефенс 25 + 6 подборов, Филдс 13 Анисимов 11 Дугат 9, Отверченко 8.

Таким образом, счет в серии до 3-х побед стал 2:1 в пользу "Будивельника".

Добавим также, четвертый матч серии соперники проведут 6 мая во Южном в 14:00.

Напомним, 1 мая "Строитель" сравнял счет в финальной серии Суперлиги Пари-Матч.