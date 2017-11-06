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"Будівельник" в гостях обіграв "Хімік" у центральній грі Суперліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 7201 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. В центральному поєдинку чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч зустрілись минулорічні фіналісти — київський “Будівельник” у гостях протистояв южненському “Хіміку”, передає кореспондент УНН.

Обидві команди грали в більш захисний баскетбол, про що свідчить результат першої чверті — 12:15. Друга 10-хвилинка розпочалась провально для гостей, які не могли набрати очок більше 3-х хвилин, пропустивши ривок 0:6. Згодом за бурхливі емоції був вилучений з матчу головний тренер киян Володимир Коваль. До усіх проблем “будівелів” додалася ще одна — через травму гомілкостопа вибув до кінця чверті основний центровий Михайло Анісімов. Однак, на велику перерву в ролі лідерів пішли саме столичні баскетболісти — 27:31.

Доля поєдинку вирішувалася в заключному відрізку. Серія влучань із-за дуги у виконанні Крутоуса і Місяця дозволили захопити лідерство гостям — 50:58, проте южненці наздогнали опонента (58:58). Героєм баталії виявився американець Генрі Дугат, його кидок з ближньої дистанції та влучні штрафні принесли виграш киянами — 58:62.

Варто відзначити, що гру пропускав капітан “Будівельника” Артур Дроздов та легіонер Брендон Філдс.

Зауважимо, що в активі “будівелів” 6 звитяг і 2 поразки, а “Хімік” має 3 виграші і 2 програші.

 

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