"Будивельник" в гостях обыграл "Химик" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В центральном поединке чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч встретились прошлогодние финалисты — киевский “Будивельник” в гостях противостоял южненскому “Химику”, передает корреспондент УНН.
Обе команды играли в более защитный баскетбол, о чем свидетельствует результат первой четверти — 12:15. Вторая 10-минутка началась провально для гостей, которые не могли набрать очков больше 3-х минут, пропустив рывок 0: 6. Впоследствии из-за бурных эмоций был удален с матча главный тренер киевлян Владимир Коваль. Ко всем проблемам “будивелов” добавилась еще одна — из-за травмы голеностопа выбыл до конца четверти основной центровой Михаил Анисимов. Однако, на большой перерыв в роли лидеров ушли именно столичные баскетболисты — 27:31.
Судьба поединка решалась в заключительном отрезке. Серия попаданий из-за дуги в исполнении Крутоуса и Мисяца позволили захватить лидерство гостям — 50:58, однако южненцы догнали оппонента (58:58). Героем баталии оказался американец Генри Дугат, его бросок с ближней дистанции и точные штрафные принесли выигрыш киевлянами — 58:62.
Стоит отметить, что игру пропускал капитан “Будивельника” Артур Дроздов и легионер Брэндон Филдс.
Заметим, что в активе “будивелов” 6 побед и 2 поражения, а “Химик” имеет 3 выигрыша и 2 проигрыша.