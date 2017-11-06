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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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13:46 • 102109 просмотра

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"Будивельник" в гостях обыграл "Химик" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч

"Будивельник" в гостях обыграл "Химик" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч

Киев  •  УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В центральном поединке чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч встретились прошлогодние финалисты — киевский “Будивельник” в гостях противостоял южненскому “Химику”, передает корреспондент УНН.

Обе команды играли в более защитный баскетбол, о чем свидетельствует результат первой четверти — 12:15. Вторая 10-минутка началась провально для гостей, которые не могли набрать очков больше 3-х минут, пропустив рывок 0: 6. Впоследствии из-за бурных эмоций был удален с матча главный тренер киевлян Владимир Коваль. Ко всем проблемам “будивелов” добавилась еще одна — из-за травмы голеностопа выбыл до конца четверти основной центровой Михаил Анисимов. Однако, на большой перерыв в роли лидеров ушли именно столичные баскетболисты — 27:31.

Судьба поединка решалась в заключительном отрезке. Серия попаданий из-за дуги в исполнении Крутоуса и Мисяца позволили захватить лидерство гостям — 50:58, однако южненцы догнали оппонента (58:58). Героем баталии оказался американец Генри Дугат, его бросок с ближней дистанции и точные штрафные принесли выигрыш киевлянами — 58:62.

Стоит отметить, что игру пропускал капитан “Будивельника” Артур Дроздов и легионер Брэндон Филдс.

Заметим, что в активе “будивелов” 6 побед и 2 поражения, а “Химик” имеет 3 выигрыша и 2 проигрыша.

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