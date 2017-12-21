"Будівельник" розгромив "Хімік" у протистоянні минулорічних фіналістів ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У центральному протистоянні ігрового дня регулярного чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч столичний “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” приймав южненський “Хімік”, з місця подій передає кореспондент УНН.
З початку поєдинку господарі захопили лідируючі позиції на паркеті та пішли на першу перерву маючи значний гандикап в +12 балів — 29:17. Надалі захист киян частіше за всього знаходив способи протидії від атак минулорічного фіналіста чемпіонату і до кінця зустрічі тільки розвивав свій заділ. Як наслідок впевнена звитяга “будівелів” 82:56.
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Примітно, що у складі киян участь у баталії не приймав Брендон Філдс та Макс Конате. Натомість у южненців пропускав баталію капітан колективу Олександр Рядчук, який переніс операцію на коліні.
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Відзначимо, що домінував у поєдинку центровий переможців Михайло Анісімов, якому вдалося здобути 23 очки при 4 передачах і 3 підбираннях. Ще 14 балів додав Максим Сандул, а 10 на рахунку Руслана Отверченка. За “Хімік” більше всього набрав Павлов — 16, у Аріанса та Мальчевського по 9.
Додамо також, в активі киян 11 виграшів та 3 поразки, а южненці мають 6 перемог при 6 негативних результатах.
Нагадаємо, стали відомими останні учасники чвертьфіналу Кубку України з баскетболу.