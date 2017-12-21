"Будівельник" разгромил "Хімік" в противостоянии прошлогодних финалистов ЧУ

С начала поединка хозяева захватили лидирующие позиции на паркете и ушли на первый перерыв имея значительный гандикап в +12 баллов — 29:17. В дальнейшем защита киевлян чаще всего находила способы противодействия атакам прошлогоднего финалиста чемпионата и до конца встречи только развивал свой успех. Как следствие уверена победа “Будівельника” 82:56.

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Примечательно, что в составе киевлян участие в баталии не принимал Брэндон Филдс и Макс Конате. Зато у южненцев пропускал баталию капитан коллектива Александр Рядчук, который перенес операцию на колене.

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Отметим, что доминировал в поединке центровой победителей Михаил Анисимов, которому удалось получить 23 очка при 4 передачах и 3 подборах. Еще 14 баллов добавил Максим Сандул, а 10 на счету Руслана Отверченко. За “Хіміка” больше всего набрал Павлов — 16, в Арианса и Мальчевского по 9.

Добавим также, в активе киевлян 11 выигрышей и 3 поражения, а южненцы имеют 6 побед при 6 отрицательных результатах.

Напомним, стали известными последние участники четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу .