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Будинок на Андріївському узвозі повернули у власність громади

Будинок на Андріївському узвозі повернули у власність громади

Київ • УНН

 • 7196 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Двоповерхову нежитлову будівлю на Андріївському узвозі у Києві повернули у власність територіальної громади. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Прокуратура міста Києва у судовому порядку відстояла свою позицію щодо повернення територіальній громаді двоповерхової нежитлової будівлі по вул. Андріївський узвіз, 22-а.

Вказана будівля загальною площею 245,2 кв.м та вартістю майже 2,8 млн гривень незаконно вибула з комунальної власності на користь приватної структури без відповідного рішення Київради та сплати будь-яких коштів на підставі незаконної ухвали господарського суду Харківської області. Крім того, з метою ускладнення процесу повернення майна у комунальну власність спірні приміщення неодноразово відчужувались, в тому числі на користь іноземних компаній.

Останнім набувачем об’єкту нерухомості стала компанія з обмеженою відповідальністю “Хеммерт Інвестментс ЕлЕлСі”, яка зареєстрована у Сполучених Штатах Америки.

Реагуючи на вказані порушення, прокуратура столиці звернулась до суду з вимогою повернути майно на Андріївському узвозі територіальній громаді.

За результатом тривалого судового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі.

 

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