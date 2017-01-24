Дом на Андреевском спуске вернули в собственность общины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Двухэтажное нежилое здание на Андреевском спуске в Киеве вернули в собственность территориальной общины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Прокуратура города Киева в судебном порядке отстояла свою позицию по возвращению территориальной общине двухэтажного нежилого здания по ул. Андреевский спуск, 22-а.
Указанное здание общей площадью 245,2 кв.м и стоимостью почти 2,8 млн гривен незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу частной структуры без соответствующего решения Киевсовета и уплаты любых средств на основании незаконного постановления хозяйственного суда Харьковской области. Кроме того, с целью усложнения процесса возвращения имущества в коммунальную собственность спорные помещения неоднократно отчуждались, в том числе в пользу иностранных компаний.
Последним приобретателем объекта недвижимости стала компания с ограниченной ответственностью "Хеммерт Инвестментс ЭлЭлСи", зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.
Реагируя на указанные нарушения, прокуратура столицы обратилась в суд с требованием вернуть имущество на Андреевском спуске территориальной общине.
По результатам длительного судебного разбирательства решением суда города Киева исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.