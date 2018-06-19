Будапешт назвав терміни переговорів з Києвом щодо закону про освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Наприкінці поточного тижня відбудеться міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо розбіжностей, які виникли після ухвалення у вересні 2017 року нового українського закону про освіту. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на DW.
"На жаль, сьогодні ви втягнені в конфлікт з нашою сусідньою державою, у якій порушуються права угорців", - сказав глава угорського МЗС.
За його словами, на території України проживає понад 150 тисячі угорців, які донедавна мали право отримувати освіту рідною мовою, але після ухвалення нового закону про освіту "вони це право втратили".
Він також заявив, що у висновку Венеціанської комісії щодо закону чітко говорилося про те, що подібні закони мають ухвалюватися лише після консультацій з представниками нацменшин, а закон, "проти якого протестує нацменшина, не може бути імплементований".
Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента повідомили, що планують провести з угорськими колегами низку заходів в рамках діалогу Україна-Угорщина, зокрема, з питань освіти.
Нагадаємо, в уряді заявили, що Угорщина поставила питання безпеки України в залежність від освітнього питання.
Раніше уряд Угорщини закликав країни НАТО переглянути політику щодо Києва. У НАТО закликали Україну і Угорщину врегулювати розбіжності.
Так, на початку червня МОН України та угорська громада почали переговори щодо мовної статті закону "Про освіту".