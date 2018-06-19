Будапешт назвал сроки переговоров с Киевом по закону об образовании

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии относительно разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на DW.

"К сожалению, сегодня вы втянуты в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - сказал глава венгерского МИД.

По его словам, на территории Украины проживает более 150 тысяч венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли".

Он также заявил, что в заключении Венецианской комиссии относительно закона четко говорилось о том, что подобные законы должны приниматься только после консультаций с представителями нацменьшинств, а закон, "против которого протестует нацменьшинство, не может быть имплементирован".

Как сообщал УНН, в Администрации Президента сообщили, что планируют провести с венгерскими коллегами ряд мероприятий в рамках диалога Украина-Венгрия, в частности, по вопросам образования.

Напомним, в правительстве заявили, что Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопроса.

Ранее правительство Венгрии призвало страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева. В НАТО призвали Украину и Венгрию урегулировать разногласия.

Так, в начале июня МОН Украины и венгерская община начали переговоры по языковой статье закона "Об образовании".

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