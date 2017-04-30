БТР бойовиків, що перевозив спиртне, зіштовхнувся із газопроводом, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час доставки спиртних напоїв внаслідок зіткнення бронетранспортера бойовиків з газопроводом загинув водій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
“Використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці... здійснили зіткнення з газопроводом, внаслідок чого загинув водій”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойова машина піхоти та вантажний автомобіль бойовиків виїхали на власне мінне поле, внаслідок чого броньована машина підірвалась на протитанковій міні, що спричинило загибель трьох бойовиків та ще семеро були поранені.