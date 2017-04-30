БТР боевиков, перевозивший спиртное, столкнулся с газопроводом, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во время доставки спиртных напитков в результате столкновения бронетранспортера боевиков с газопроводом погиб водитель. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
"Используя бронетранспортер для доставки спиртных напитков, военнослужащие ... совершили столкновение с газопроводом, в результате чего погиб водитель", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевая машина пехоты и грузовой автомобиль боевиков выехали на собственное минное поле, в результате чего бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, что повлекло за собой гибель трех боевиков, еще семеро были ранены.