БТР боевиков, перевозивший спиртное, столкнулся с газопроводом, есть жертвы

"Используя бронетранспортер для доставки спиртных напитков, военнослужащие ... совершили столкновение с газопроводом, в результате чего погиб водитель", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевая машина пехоты и грузовой автомобиль боевиков выехали на собственное минное поле, в результате чего бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, что повлекло за собой гибель трех боевиков, еще семеро были ранены.