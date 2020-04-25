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Брюссель непокоїть позиція Лондона на переговорах щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона на переговорах щодо торговельної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Європейському Союзі висловлюють своє занепокоєння позицією Великобританії під час двосторонніх переговорів стосовно майбутньої торговельної угоди між Лондоном і Брюсселем. Як заявив у п'ятницю, 24 квітня, офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє, черговий раунд перемовин, який тривав увесь поточний тиждень, не приніс жодного прогресу. Про це пише видання DW, інформує УНН.

“Мені через це шкода, і мене це непокоїть”, — наголосив він після відеопереговорів з британською стороною, цитує видання DW. Ціль, яку поставили собі обидві сторони — домогтися вирішального прогресу у перемовинах до кінця травня — після переговорів цього тижня була досягнута “лише почасти”, підсумував Барньє.

Насамперед Барньє розчарований підсумками переговорів з британцями стосовно правил чесної конкуренції — Брюссель наполягає, щоб Лондон погодився на широкий перелік однакових з європейськими правил та норм, зокрема у сфері захисту довкілля та у наданні субвенцій, задля того, що Великобританія не змогла надати своїм виробникам преференції, які б порушували чесну конкуренцію.

За словами представника ЄС, ще є можливість досягнення угоди про двосторонню торгівлю до кінця поточного року, але для цього необхідна політична воля з обох боків.

У цьому зв’язку Мішель Барньє нагадав, що “економічний Brexit” має відбутися лише наприкінці цього року. За його словами, тут потрібне розумне рішення, щоб уникнути ще більшого шоку для економіки та споживачів у часи економічної кризи через пандемію коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переговори після Brexit: у Брюсселі й Лондоні кажуть про серйозні розбіжності

Тим часом британського сторона назвала проведені цього тижня перемовини “всеосяжними й конструктивними”. Обидві сторони звинувачують одна одну в неспроможності досягти компромісів щодо майбутньої торговельної угоди.

Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року. До кінця цього року діє перехідний період у відносинах між ЄС і королівством, під час якого тимчасово діють європейські норми, зокрема, Великобританія залишається частиною митного союзу та єдиного ринку ЄС. Угода про Brexit містить також пункт про те, що чинність тимчасово режиму можна лише один раз подовжити на рік або на два роки.

Досі в Брюсселі давали зрозуміти, що ЄС готовий до подовження цього режиму, натомість прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон категорично відхиляв будь-яку можливість подовження дії цього тимчасового торговельного режиму.

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