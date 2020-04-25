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Брюссель беспокоит позиция Лондона на переговорах по торговому соглашению

Брюссель беспокоит позиция Лондона на переговорах по торговому соглашению

Киев  •  УНН

 • 15112 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Европейском Союзе выражают свою обеспокоенность позицией Великобритании во время двусторонних переговоров по будущей торговой сделки между Лондоном и Брюсселем. Как заявил в пятницу, 24 апреля, официальный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье, очередной раунд переговоров, который продолжался всю текущую неделю, не принес никакого прогресса. Об этом пишет издание DW, информирует УНН.

“Мне из-за этого печально, и меня это беспокоит”, — подчеркнул он после видеопереговоров с британской стороной, цитирует издание DW. Цель, которую поставили себе обе стороны — добиться решающего прогресса в переговорах до конца мая — после переговоров на этой неделе была достигнута “лишь отчасти”, подытожил Барнье.

Прежде всего Барнье разочарован итогами переговоров с британцами о правилах честной конкуренции — Брюссель настаивает, чтобы Лондон согласился на широкий перечень одинаковых с европейскими правилами и нормами, в частности в сфере защиты окружающей среды и в предоставлении субвенций, для того, что Великобритания не смогла предоставить своим производителям преференции, которые нарушали честную конкуренцию.

По словам представителя ЕС, еще есть возможность достижения соглашения о двусторонней торговле до конца текущего года, но для этого необходима политическая воля с обеих сторон.

В этой связи Мишель Барнье напомнил, что “экономический Brexit” должен состояться лишь в конце этого года. По его словам, здесь нужно разумное решение, чтобы избежать еще большего шока для экономики и потребителей во времена экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

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Между тем британская сторона назвала проведенные на этой неделе переговоры “всеобъемлющими и конструктивными”. Обе стороны обвиняют друг друга в несостоятельности достичь компромиссов относительно будущего торгового соглашения.

Великобритания вышла из состава Евросоюза 31 января 2020 года. До конца этого года действует переходный период в отношениях между ЕС и королевством, во время которого временно действуют европейские нормы, в частности, Великобритания остается частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Соглашение о Brexit содержит также пункт о том, что действие временно режима можно только один раз продлить на год или на два года.

До сих пор в Брюсселе давали понять, что ЕС готов к увеличению этого режима, зато премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически отклонял любую возможность продления действия этого временного торгового режима.

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