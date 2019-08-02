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"Брюгге" продав нідерландського футболіста перед матчами з "Динамо"

"Брюгге" продав нідерландського футболіста перед матчами з "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вінгер майбутнього суперника "Динамо" в Лізі чемпіонів Арно Груневелд покинув віце-чемпіона Бельгії "Брюгге", інформує УНН.

За повідомленням сайту "Борнмута", англійський клуб здійснив трансфер вінгера "Брюгге" Груневелда. За даними Transfermarkt за продаж гравця бельгійська сторона заробила 15 млн. євро.

"Перехід в "Борнмут" - це дійсно хороший крок для мене. Прем'єр-ліга - відмінне місце для гри в футбол, особливо в такому клубі, як "Борнмут". Я схвильований. Останні 24 години були трохи божевільними, але я радий бути в клубі, і я чув тільки позитивні відгуки про нього. Я думаю, що стиль гри команди відповідає моєму стилю, мені подобається атакувати, і я не можу дочекатися початку", - підкреслив новачок англійців.

Примітно, що у минулому сезоні на рахунку Груневелда, який має в активі дві гри у складі збірної Нідерландів (1 гол), 6 забитих м'ячів і 4 результативні паси в 24 матчах за "Брюгге".

Нагадаємо, що "Брюгге" зійдеться з "Динамо" в 2-хматчевому протистоянні відбору Ліги чемпіонів.

Українські Національні Новини

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