Бронзовий призер Суперліги поповнився захисником чемпіонату Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. БК "Запоріжжя" підписав річну угоду з американським захисником Брендоном Рендольфом. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.
Уродженець міста Інглвуд в останньому сезоні 2017/18 студентської кар’єри Брендон грав за команду університету штату “Юта” та набирав у середньому за гру 11 очок, 3,6 підбирання та 4,6 асисти. Свою європейську кар’єру 24-річний гравець розпочав у чемпіонаті Румунії в команді “Тімішоара”, яка завершила виступи в плей-офф на стадії чвертьфіналу. За 28 хвилин у середньому за гру Брендон набирав 14,2 очки, 3,4 підбирання, 2,5 передачі.
Відзначимо, що раніше запорізький клуб підсилився американцем Льюісем Сталвортом.
Додамо також, минулого сезону запоріжці стали бронзовими призерами Суперліги.