Бронзовий призер Суперліги поповнився захисником чемпіонату Румунії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. БК "Запоріжжя" підписав річну угоду з американським захисником Брендоном Рендольфом. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.

Уродженець міста Інглвуд в останньому сезоні 2017/18 студентської кар’єри Брендон грав за команду університету штату “Юта” та набирав у середньому за гру 11 очок, 3,6 підбирання та 4,6 асисти. Свою європейську кар’єру 24-річний гравець розпочав у чемпіонаті Румунії в команді “Тімішоара”, яка завершила виступи в плей-офф на стадії чвертьфіналу. За 28 хвилин у середньому за гру Брендон набирав 14,2 очки, 3,4 підбирання, 2,5 передачі.

Відзначимо, що раніше запорізький клуб підсилився американцем Льюісем Сталвортом.

Додамо також, минулого сезону запоріжці стали бронзовими призерами Суперліги.

Українські Національні Новини

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