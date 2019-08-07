Бронзовый призер Суперлиги пополнился защитником чемпионата Румынии

Уроженец города Инглвуд в последнем сезоне 2017/18 студенческой карьеры Брэндон играл за команду университета штата “Юта” и набирал в среднем за игру 11 очков, 3,6 подбора и 4,6 ассиста. Свою европейскую карьеру 24-летний игрок начал в чемпионате Румынии в команде “Тимишоара”, которая завершила выступления в плей-офф на стадии четвертьфинала. За 28 минут в среднем за игру Брэндон набирал 14,2 очка, 3,4 подбора, 2,5 передачи.

Отметим, что ранее запорожский клуб усилился американцем Льюис Сталвортом.

Добавим также, в прошлом сезоне запорожцы стали бронзовыми призерами Суперлиги.