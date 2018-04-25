Британцю Ф'юрі повернули боксерську ліцензію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (25-0, 18 КО) оголосив про повернення боксерської ліцензії, повідомляє УНН.
Дану інформацію Ф’юрі підтвердив за допомогою фото в соціальній мережі Instagram, де показав документ від Британської ради з контролю за боксом (BBBoC).
Варто відзначити, що останній бій суперважковаговик провів в листопаді 2015 року, коли переміг Володимира Кличка і завоював титули IBF, IBO, WBO і WBA. Згодом він здав дві позитивні проби.
Нагадаємо, що перший двобій після повернення Ф’юрі має провести 9 червня.