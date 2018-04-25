Британцу Фьюри вернули боксерскую лицензию

Данную информацию Фьюри подтвердил с помощью фото в социальной сети Instagram, где показал документ от Британского совета по контролю за боксом (BBBoC).

Стоит отметить, что последний бой супертяжеловес провел в ноябре 2015 года, когда победил Владимира Кличко и завоевал титулы IBF, IBO, WBO и WBA. Впоследствии он сдал две положительные пробы.

Напомним, что первый поединок после возвращения Фьюри должен провести 9 июня.