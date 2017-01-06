Британському журналісту канал “Росія24” запропонував взяти участь у пропагандистській операції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Представники телеканалу “Росія 24” запропонували журналісту британської газети The Times Максиму Такеру взяти участь в пропагандистській операції. Про це він повідомив в Twitter і розмістив запис розмови з працівниками каналу, передає УНН.
“Російське державне телебачення попросило мене взяти участь у пропагандистській операції. Я записав їх заклик. Слухайте тут”, — йдеться в повідомленні.
Судячи із запису, представник “Росія 24” заявила про наявність в українських журналістів записів переговорів президента Петра Порошенка та їх готовність передати матеріали телеканалу та британській газеті.
Зокрема, М.Такеру запропонували приїхати до Москви для участі в сюжеті про передачу матеріалів, щоб він згодом поділився записами з “Росією 24”.
Зрештою журналіст відмовився від пропозиції і назвав співробітників російського телеканалу пропагандистами, а саму пропозицію — пропагандистською операцією.
Як повідомляв УНН, 17 листопада російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) на своїй сторінці у Facebook опублікував запис “розмови” Президента України Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.
Речник Президента Святослав Цеголко повідомив, що рослідування встановило, що організації розмови Президента України Петра Порошенка із правнкером посприяли працівники МЗС Киргизстану.