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Британскому журналисту канал "Россия24" предложил принять участие в пропагандистской операции

Британскому журналисту канал "Россия24" предложил принять участие в пропагандистской операции

Киев • УНН

 • 11853 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Представители телеканала "Россия 24" предложили журналисту британской газеты The Times Максиму Такеру принять участие в пропагандистской операции. Об этом он сообщил в Twitter и разместил запись разговора с работниками канала, передает УНН.

"Российское государственное телевидение попросило меня принять участие в пропагандистской операции. Я записал их призыв. Слушайте здесь", - говорится в сообщении.

Судя по записи, представитель "Россия 24" заявила о наличии у украинских журналистов записей переговоров президента Петра Порошенко и их готовности передать материалы телеканалу и британской газете.

В частности, М.Такеру предложили приехать в Москву для участия в сюжете о передаче материалов, чтобы он впоследствии поделился записями с "Россией 24".

В конце концов журналист отказался от предложения и назвал сотрудников российского телеканала пропагандистами, а само предложение - пропагандистской операцией.

Как сообщал УНН, 17 ноября российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Представитель Президента Святослав Цеголко сообщил, что расследование установило, что организации разговора Президента Украины Петра Порошенко с пранкером помогли работники МИД Кыргызстана.

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