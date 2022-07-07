Британський військовий корабель захопив сучасні іранські ракети, що прямували до Ємену

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В заяві британського уряду містяться одні з найпереконливіших на сьогодні висновків про те, що Тегеран озброює хуситів проти військової коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, передовою зброєю, контрабандним шляхом ввезеною через Перську затоку.

Посольство Великої Британії в Об'єднаних Арабських Еміратах охарактеризувало захоплення ракет класу «земля-повітря» та двигунів для крилатих ракет наземного нападу як «перший випадок, коли британський військово-морський корабель перехопив судно з такою сучасною зброєю з Ірану».

Місія Ірану при ООН відкинула висновки Великої Британії як «необґрунтовані», заявивши, що Іран «ніколи не перевозив зброю чи військову техніку до Ємену», порушуючи ембарго ООН на постачання зброї та «завжди виконував свої міжнародні зобов'язання».

Контекст

Заява британського уряду сигналізує про ескалацію, оскільки західні офіційні особи у минулому ухилялися від публічних заяв, у яких однозначно звинувачували Іран у озброєнні єменських хуситів військовою контрабандою. Однак маршрут контрабандних вантажів через Аравійське море або Аденську затоку переконливо свідчить про їхнє призначення.

Незважаючи на ембарго Ради Безпеки ООН на постачання зброї до Ємену, Іран вже давно підозрюється у передачі гвинтівок, реактивних гранатометів, ракет та іншої зброї хуситам з початку війни у ​​2015 році. Іран заперечує, що озброював хуситів, незалежні експерти, країни та експерти ООН простежили походження компонентів до Ірану.

Посилаючись на результати судово-медичної експертизи, проведеної минулого місяця, британський флот пов'язав партію ракетних двигунів, захоплених раніше цього року, з крилатою ракетою іранського виробництва з дальністю польоту 1000 кілометрів, яку, за їхніми словами, повстанці використали проти Саудівської Аравії.

Хусити також використали крилату ракету для нападу на нафтовий об'єкт в Абу-Дабі у січні цього року, повідомили британські військово-морські сили. Внаслідок цього нападу загинули троє людей, що поставило під загрозу репутацію ключового союзника США як оплоту стабільності.

Додамо

Хусити захопили столицю Ємену Сану у вересні 2014 року та змусили міжнародно визнаний уряд залишити країну. Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, озброєна американською зброєю та розвідданими, приєдналася до війни на боці вигнаного уряду Ємену у березні 2015 року.

Роки боротьби завели в глухий кут і поставили найбіднішу націю арабського світу на межу голоду. Слабке перемир'я, яке почалося навколо священного для мусульман місяця Рамадан, схоже, дотримується, хоча обидві сторони звинувачують одна одну в порушеннях.