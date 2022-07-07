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Британский военный корабль захватил современные иранские ракеты, что следовали в Йемен

Киев • УНН

 • 337926 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Корабль британского Королевского флота в начале этого года захватил партию иранских ракет в Оманском заливе, заявили официальные лица в четверг, указав на перехват как в подтверждение поддержки Тегераном йеменских повстанцев-хуситов в воюющей стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

В заявлении британского правительства содержатся одни из самых убедительных на сегодня выводов о том, что Тегеран вооружает хуситов против военной коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, передовым оружием, ввезенным контрабандным путем через Персидский залив.

Посольство Великобритании в Объединенных Арабских Эмиратах охарактеризовало захват ракет класса «земля-воздух» и двигателей для крылатых ракет наземного нападения как «первый случай, когда британский военно-морской корабль перехватил судно с таким современным оружием из Ирана».

Миссия Ирана при ООН отвергла выводы Великобритании как «необоснованные», заявив, что Иран «никогда не перевозил оружие или военную технику в Йемен», нарушая эмбарго ООН на поставку оружия и «всегда выполнял свои международные обязательства».

Контекст

Заявление британского правительства сигнализирует об эскалации, поскольку западные официальные лица в прошлом уклонялись от публичных заявлений, в которых однозначно обвиняли Иран в вооружении йеменских хуситов военной контрабандой. Однако маршрут контрабандных грузов через Аравийское море или Аденский залив убедительно свидетельствует об их назначении.

Несмотря на эмбарго Совета Безопасности ООН на поставку оружия в Йемен, Иран уже давно подозревается в передаче винтовок, реактивных гранатометов, ракет и другого оружия хуситам с начала войны в 2015 году. Иран отрицает, что вооружал хуситов, независимые эксперты, страны и эксперты ООН проследили происхождение компонентов в Иран.

Ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в прошлом месяце, британский флот связал партию ракетных двигателей, захваченных ранее в этом году, с крылатой ракетой иранского производства с дальностью полета 1000 километров, которую, по их словам, повстанцы использовали против Саудовской Аравии.

Хуситы также использовали крылатую ракету для нападения на нефтяной объект в Абу-Даби в январе этого года, сообщили британские военно-морские силы. В результате этого нападения погибли три человека, что поставило под угрозу репутацию ключевого союзника США в качестве оплота стабильности.

Добавим

Хуситы захватили столицу Йемена Сану в сентябре 2014 года и заставили международно признанное правительство покинуть страну. Коалиция под руководством Саудовской Аравии, вооруженная американским оружием и разведданными, присоединилась к войне на стороне изгнанного правительства Йемена в марте 2015 года.

Годы борьбы завели в тупик и поставили самую бедную нацию арабского мира на грань голода. Слабое перемирие, начавшееся вокруг священного для мусульман месяца Рамадан, похоже, соблюдается, хотя обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

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