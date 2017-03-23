Британський школяр знайшов помилку в даних NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Британії 17-річний підліток зв'язався з вченими з NASA, щоб повідомити про те, що радіаційні датчики на Міжнародній космічній станції (МКС) показують неправдиві дані. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Як зазначає видання, Майлс Соломон, 17-річний учень школи в Шеффілді, бере участь в проекті TimPixproject, що дозволяє школярам стежити за показаннями датчиків радіації, встановлених в різних відсіках МКС.
Наголошується, що отримавши нові дані у вигляді таблиці, Соломон раптом виявив в кінці даних показання з негативним відліком енергії.
"Я помітив, що там, де не повинно було бути радіації, відлік показував -1…я подумав: у вас не може бути негативної енергії", — розповів школяр.
Видання зазначає, що Соломон повідомив про виявлену помилку своєму вчителю і вони разом відправили листв NASA, де їм подякували за пильність. Там пояснили, що і раніше помічали подібні відліки, але вважали, що таке відбувається раз у рік. Проте Майлз виявив, що це насправді відбувається кілька разів на день.
"Я не намагаюся довести NASAїх помилку, я хочу працювати з ними і вчитися у них", - додав школяр.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування Національного агентства з аеронавтики і дослідженню космічного простору.