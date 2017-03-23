Британский школьник нашел ошибку в данных NASA

Как отмечает издание, Майлс Соломон, 17-летний ученик школы в Шеффилде, участвует в проекте TimPixproject, что позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС.

Отмечается, что получив новые данные в виде таблицы, Соломон вдруг обнаружил в конце данных показания с отрицательным отсчетом энергии.

"Я заметил, что там, где не должно было быть радиации, отсчет показывал -1... я подумал: у вас не может быть отрицательной энергии", - рассказал школьник.

Издание отмечает, что Соломон сообщил об обнаруженной ошибке своему учителю и они вместе отправили письмо в NASA, где их поблагодарили за бдительность. Там пояснили, что и раньше замечали подобные отсчеты, но считали, что такое происходит раз в год. Однако Майлс обнаружил, что это действительно происходит несколько раз в день.

"Я не пытаюсь доказать NASA их ошибку, я хочу работать с ними и учиться у них", - добавил школьник.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства.