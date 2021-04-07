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Британський регулятор не рекомендував застосовувати вакцину AstraZeneca серед людей до 30 років

Британський регулятор не рекомендував застосовувати вакцину AstraZeneca серед людей до 30 років

Київ • УНН

 • 19884 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Британський регулятор не рекомендував застосовувати вакцину AstraZeneca серед людей молодше 30 років, а використовувати замість неї інші препарати. Про це повідомляє ВВС з посиланням на медичний регулятор Великобританії, пише УНН.

Деталі

Молоді до 30 років повинні запропонувати альтернативний укол Covid-вакцини взамін AstraZeneca через докази, що пов'язують її з утвореннями тромбів.

Перевірка регулятора MHRA, виявила наприкінці березня, у Великій Британії 79 осіб, які після вакцинації страждали від утворення тромбів - 19 з них померли.

Регулятор заявив, що побічні ефекти вкрай рідкісні, а ефективність вакцини доведена.

Перевірка спонукала урядову консультативну групу щодо вакцин JCVI рекомендувати людям у віці від 18 до 29 років пропонувати альтернативну вакцину там, де це можливо.

Люди, яким була зроблена перша доза вакцини AstraZeneca, все одно повинні отримати другу дозу. Тільки ті, у кого виявили утворення тромбів, не повинні робити вакцинацію, заявила MHRA.

Люди, які страждають на порушення крові, що загрожує її згортанню, повинні обговорити переваги та ризики вакцинації зі своїм лікарем.

Майже дві третини випадків утворення тромбів спостерігались у жінок. Люди, які загинули, були у віці від 18 до 79 років.

Доповнення

Високопоставлений представник Агентства з лікарських засобів ЄС (EMA) заявив про зв'язок між вакцинацією препаратом Astrazeneca і виникненням тромбів у окремих вакцинованих людей.

Раніше у Великій Британії заявили про 30 випадків розвитку тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca від коронавірусу до 24 березня. Станом на цю дату було вакциновано 18 млн осіб.

На початку березня десятки країн Європи призупиняли використання вакцини через такі повідомлення, але після висновку регулятора ЄС здебільшого відновили щеплення.

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