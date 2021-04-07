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Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей до 30 лет

Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей до 30 лет

Киев  •  УНН

 • 19875 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей моложе 30 лет, а использовать вместо нее другие препараты. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на медицинский регулятор Великобритании, пишет УНН.

Детали

Молодежи до 30 лет должны предложить альтернативный укол Covid-вакцины взамен AstraZeneca через доказательства, связывающие ее с образованиями тромбов.

Проверка регулятора MHRA, обнаружила в конце марта в Великобритании 79 человек, которые после вакцинации страдали от образования тромбов - 19 из них умерли.

Регулятор заявил, что побочные эффекты крайне редки, а эффективность вакцины доказана.

Проверка побудила правительственную консультативную группу по вакцин JCVI рекомендовать людям в возрасте от 18 до 29 лет предлагать альтернативную вакцину там, где это возможно.

Люди, которым была сделана первая доза вакцины AstraZeneca, все равно должны получить вторую дозу. Только те, у кого обнаружили образования тромбов, не должны делать вакцинацию, заявила MHRA.

Люди, которые страдают нарушениями крови, что чревато ее свертыванию, должны обсудить преимущества и риски вакцинации со своим врачом.

Почти две трети случаев образования тромбов наблюдались у женщин. Люди, которые погибли, были в возрасте от 18 до 79 лет.

Дополнение

Высокопоставленный представитель Агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) заявил о связи между вакцинацией препаратом Astrazeneca и возникновением тромбов в отдельных вакцинированных людей.

Ранее в Великобритании заявили о 30 случаях развития тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса до 24 марта. По состоянию на эту дату было вакцинировано 18 млн человек.

В начале марта десятки стран Европы приостанавливали использования вакцины из-за таких сообщений, но после заключения регулятора ЕС в основном восстановили прививки.

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