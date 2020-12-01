Британський боксер на прізвисько “Привид” став суперником українця у боротьбі за титул

На кону — титул WBO Oriental у першій середній вазі.

Асіньї — 31 рік. На професійному ринзі дебютував у квітні 2015 року. За свою кар’єру здобув 14 перемог у 18 поєдинках, 6 з яких нокаутами. Свого часу Байфілд володів регіональним титулом “BBBofC Southern Area” у першій середній вазі. Попередній бій провів у жовтні цього року проти екс-чемпіона Росії Олексія Євченко. Поєдинок завершився нічиєю.

Зауважимо, що 27-річний уродженець Чернігова здобував “золото” Універсіади-2013 та “бронзу” чемпіонату Європи 2011 року.