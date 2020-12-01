Британский боксер по прозвищу "Призрак" стал соперником украинца в борьбе за титул
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) встретится с британцем Асино Байфилдом (14-3-1, 6 КО) по прозвищу “Призрак”, передает УНН со ссылкой на промоутерскую кампанию “K2Promotions”.
На кону — титул WBO Oriental в первом среднем весе.
Асиньи — 31 год. На профессиональном ринге дебютировал в апреле 2015 года. За свою карьеру одержал 14 побед в 18 поединках, 6 из которых нокаутами. В свое время Байфилд владел региональным титулом “BBBofC Southern Area” в первом среднем весе. Предыдущий бой провел в октябре этого года против экс-чемпиона России Алексея Евченко. Поединок завершился ничьей.
Заметим, что 27-летний уроженец Чернигова получил “золото” Универсиады-2013 и “бронзу” чемпионата Европы 2011 года.