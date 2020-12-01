Британский боксер по прозвищу "Призрак" стал соперником украинца в борьбе за титул

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21144 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80081 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101134 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117268 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152172 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199980 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195537 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283207 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158008 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Британский боксер по прозвищу "Призрак" стал соперником украинца в борьбе за титул

Британский боксер по прозвищу "Призрак" стал соперником украинца в борьбе за титул

Киев  •  УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) встретится с британцем Асино Байфилдом (14-3-1, 6 КО) по прозвищу “Призрак”, передает УНН со ссылкой на промоутерскую кампанию “K2Promotions”.

На кону — титул WBO Oriental в первом среднем весе.

Асиньи — 31 год. На профессиональном ринге дебютировал в апреле 2015 года. За свою карьеру одержал 14 побед в 18 поединках, 6 из которых нокаутами. В свое время Байфилд владел региональным титулом “BBBofC Southern Area” в первом среднем весе. Предыдущий бой провел в октябре этого года против экс-чемпиона России Алексея Евченко. Поединок завершился ничьей.

Заметим, что 27-летний уроженец Чернигова получил “золото” Универсиады-2013 и “бронзу” чемпионата Европы 2011 года.

Украинские Национальные Новости

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