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Британські ветеринари закликали припинити розведення шотландських висловухих котів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Британська ветеринарна асоціація попередила, що слід зупинити розведення котів породи скоттіш-фолд чи шотландська висловуха через загрозу їхньому здоров'ю, передає УНН з посиланням на ВВС.

Британські ветеринари закликали припинити розведення шотландських висловухих котів

Генетичні особливості, які й впливають на їхні вуха, також можуть бути причиною хвороб, зокрема сприяють розвитку артриту. Також ветеринари попереджають, що у котів цієї породи будуть невиліковні хронічні хвороби.

Тому Британська ветеринарна асоціація хоче зупинити їхнє розведення.

Як повідомляв УНН, у Києві можуть офіційно заборонити вилов безпритульних котів.

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