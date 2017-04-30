Британські ветеринари закликали припинити розведення шотландських висловухих котів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Британська ветеринарна асоціація попередила, що слід зупинити розведення котів породи скоттіш-фолд чи шотландська висловуха через загрозу їхньому здоров'ю, передає УНН з посиланням на ВВС.
Генетичні особливості, які й впливають на їхні вуха, також можуть бути причиною хвороб, зокрема сприяють розвитку артриту. Також ветеринари попереджають, що у котів цієї породи будуть невиліковні хронічні хвороби.
Тому Британська ветеринарна асоціація хоче зупинити їхнє розведення.
Як повідомляв УНН, у Києві можуть офіційно заборонити вилов безпритульних котів.