Британские ветеринары призвали прекратить разведение шотландских вислоухих кошек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Британская ветеринарная ассоциация предупредила, что следует остановить разведение кошек породы скоттиш-фолд или шотландская вислоухая из-за угрозы их здоровью, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Генетические особенности, которые и влияют на уши, также могут быть причиной болезней, в частности способствуют развитию артрита. Также ветеринары предупреждают, что у котов этой породы будут неизлечимые хронические болезни.
Поэтому Британская ветеринарная ассоциация хочет остановить их разведение.
Как сообщал УНН, в Киеве могут официально запретить вылов бездомных кошек.