Британские ветеринары призвали прекратить разведение шотландских вислоухих кошек

Генетические особенности, которые и влияют на уши, также могут быть причиной болезней, в частности способствуют развитию артрита. Также ветеринары предупреждают, что у котов этой породы будут неизлечимые хронические болезни.

Поэтому Британская ветеринарная ассоциация хочет остановить их разведение.

Как сообщал УНН, в Киеве могут официально запретить вылов бездомных кошек.