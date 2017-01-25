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Британські кораблі супроводжують російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" в Ла-Манші

Британські кораблі супроводжують російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" в Ла-Манші

Київ • УНН

 • 15172 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Британські військові літаки та  бойові кораблі, у складі з одним з найкращих фрегатів у світі, супроводжують в протоці Ла-Манш важкий авіаносний крейсер ВМФ РФ "Адмірал Кузнєцов", що повертається із зони конфлікту в Сирії, передає УНН з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"Військово-морський флот і Королівські військо-повітряні сили супроводжують рух російського авіаносця Кузнєцова, поки той проходить поблизу територіальних вод Великобританії, повертаючись додому", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед британських військових кораблів, які слідкують за російським авіаносцем, є фрегат HMS St Albans, оснащений вертольотом Merlin, а також літаком Typhoon.

Як повідомляв УНН, британські кораблі готуються до супроводу російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”.

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