Британські кораблі супроводжують російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" в Ла-Манші

"Військово-морський флот і Королівські військо-повітряні сили супроводжують рух російського авіаносця Кузнєцова, поки той проходить поблизу територіальних вод Великобританії, повертаючись додому", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед британських військових кораблів, які слідкують за російським авіаносцем, є фрегат HMS St Albans, оснащений вертольотом Merlin, а також літаком Typhoon.

Як повідомляв УНН, британські кораблі готуються до супроводу російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”.