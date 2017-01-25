Британские корабли сопровождают российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше

"Военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы сопровождают движение российского авианосца Кузнецова, пока тот проходит вблизи территориальных вод Великобритании, возвращаясь домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди британских военных кораблей, которые следят за российским авианосцем, есть фрегат HMS St Albans, оснащенный вертолетом Merlin, а также самолетом Typhoon.

Как сообщал УНН, британские корабли готовятся к сопровождению российского авианосца "Адмирал Кузнецов".