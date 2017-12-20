Британська розвідка: МН-17 збитий з ракетної установки російського походження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Британська розвідка MI6 впевнена, що ракетна установка, з якої збили малазійський літак рейсу MH17 у небі над Донбасом, має російське походження. Про це йдеться в щорічній доповіді комітету з розвідки й безпеки парламенту Великій Британії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі. Один із ранніх прикладів цього — надзвичайно інтенсивна, багатоканальна спроба пропаганди, щоб переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття літака MH17 (абсолютна неправда: ми знаємо, без усякого сумніву, що російські військові постачали і згодом відновили ракетну пускову установку)”, — зазначається у звіті.
Нагадаємо, влітку цього року міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група Bellingcat опублікувала доповідь, в якій узагальнюються усі основі дані з відкритих джерел, які, за даними дослідників, свідчать про збиття малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.
Зазначимо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 було збито на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.