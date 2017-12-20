Британская разведка: МН-17 сбит с ракетной установки российского происхождения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, с которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение. Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Один из ранних примеров - очень интенсивная, многоканальная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбивание самолета MH17 (абсолютная неправда: мы знаем, без всякого сомнения, что российские военные поставляли и впоследствии восстановили ракетную пусковую установку)", - отмечается в отчете.
Напомним, летом этого года международная экспертно-журналистская расследовательской группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором обобщаются все основе данных из открытых источников, которые, по данным исследователей, свидетельствуют о сбивания малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.
Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.