Британська поліція розіслала школам попередження про "Синій кит"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Британська поліція розіслала в школи попередження про гру "Синій кит", в якій підлітків закликають покінчити життя самогубством, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Ми закликаємо молодих людей блокувати або не відповідати на повідомлення в мережі, які викликають почуття тривоги, незручності або загрози”, — повідомили поліцейські.
За інформацією видання, відповідні повідомлення поліцейські розіслали керівникам навчальних закладів у графствах Хартфордшир та Ессекс. Школи, у свою чергу, проінформували батьків.
Наразі інформації про активність “груп смерті” у Сполученому Королівстві немає, але стражі порядку все ж вирішили провести профілактику. Батькам розповіли про принципи дії “кураторів” цих спільнот та закликали бути пильними.
Як повідомляв УНН, смертельна гра для підлітків “Синій кит” з Росії дійшла до Польщі. Три випадки самокалічення зафіксовано у Західнопоморському воєводстві Польщі на північному заході країни.