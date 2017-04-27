Британская полиция разослала школам предупреждение о "Синем ките"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Британская полиция разослала в школы предупреждения об игре "Синий кит", в которой подростков призывают покончить жизнь самоубийством, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Мы призываем молодых людей блокировать или не отвечать на сообщения в сети, которые вызывают чувство тревоги, неудобства или угрозы”, — сообщили полицейские.
По информации издания, соответствующие сообщения полицейские разослали руководителям учебных заведений в графствах Хартфордшир и Эссекс. Школы, в свою очередь, проинформировали родителей.
На данный момент информации об активности “групп смерти” в Соединенном Королевстве нет, но стражи порядка все же решили провести профилактику. Родителям рассказали о принципах действия “кураторов” этих сообществ и призвали быть бдительными.
Как сообщал УНН, смертельная игра для подростков “Синий кит” из России дошла до Польши. Три случая самокалечения зафиксировано в Западнопоморском воеводстве Польши на северо-западе страны.